Закон о реформировании ЖКХ сделает банкротом предприятия отрасли?

Закон о реформировании жилищно-коммунального хозяйства грозит банкротством предприятиям отрасли.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его мнению, причиной этому могут стать два принципа, заложенные в документе – неэффективная схема привлечения инвесторов и введение для населения экономически обоснованных тарифов на услуги ЖКХ в полном объеме.

Глава АТКУ считает, что установленные проценты инвестиционной составляющей делают привлечение частного капитала практически невозможным. Поскольку привлечь частный капитал для реализации проектов модернизации теплоснабжения в размере не менее 70-100% средств, выделенных из Госбюджета в Киеве, Севастополе, Симферополе и областных центрах, 40-70% в городах республиканского и областного значения и 10-20% для других населенных пунктов – практически невыполнимое условие.

«Сфера ЖКХ не настолько привлекательна для инвесторов, несмотря на то, что потребитель (он же источник доходов), благодаря запретам министерства ЖКХ, никуда от монополиста не может деться. Система находится в настолько ветхом состоянии, что требует многомиллиардных вложений, притом, что срок окупаемости инвестиций составляет десятки лет. На фоне мирового финансового кризиса такие вложения для бизнеса становятся особенно не выгодны. Если учитывать этот факт, то введение экономически обоснованных тарифов выглядит для тепловиков как приговор, ведь качество их услуг останется таким же низким. Как следствие – недовольство потребителей, которые откажутся платить баснословную цену за несоответствующее качество», - пояснил он.

По словам главы АТКУ, этот протест выльется в рост долгов перед поставщиками энергии, а это прямой путь к банкротству теплоснабжающих предприятий. По прогнозам эксперта, первые случаи банкротства могут случиться уже этой зимой, а массово это будет происходить к зиме следующего года.

«При этом даже не понадобится повышать тарифы до европейского уровня, достаточно их поднять на 30% и в итоге мы получим полный развал системы теплоснабжения украинских городов», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы», принятый 11 июня т.г. Верховной Радой Украины, предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. в течение 2010-2014 годов. 10 млрд. грн. из общей суммы предусматривается направить на программы энергосбережения, 10 млрд. грн. – на стимулирование создания ОСМД, 3,2 млрд. грн. – на развитие ЖКХ в малых городах.