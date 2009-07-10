В Киеве планируют построить самый высокий в Европе православный храм

У станции метро «Лыбидская» скоро может вырасти самый высокий в Европе православный храм Святого Воскресения. Его высота составит 120 метров, сообщил газете "Сегодня" пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата Василий АНИСИМОВ.

«Кафедрального собора у нас в Киеве нет, поэтому еще года два назад мы получили все разрешения на его сооружение, получили землеотвод. Мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ даже пожертвовал 5 килограммов золота на купола. Сейчас уже утвердили проект строительства, - рассказал В.АНИСИМОВ. - Идет сбор денег на храм. Планируем закончить стройку к 2011 году».

При этом издание отмечает, что жители района не довольны новой стройкой.

«Развязку на Московской площади еще не закончили, а тут новая «стройка века» в том же районе. Опять шум, грязь и пробки. Здесь и так с зеленью проблема, зачем рубить еще деревья?!», - говорит жительница Голосеевского района Ирина ШЕВЧУК. Но церковники уверены, что сквер на месте будущего храма и так был мало кому нужен. «Эта земля - сразу за мостом, на болотцах. Там всегда была свалка мусора. Почему же она не мешала местным жителям?», - недоумевает В.АНИСИМОВ.

Правда, новый собор будет самым высоким в Европе лишь среди православных храмов. Их опережают католики. Мировой лидер - Ульмский собор в Германии, его высота 161,5 метра. Из европейских гигантов за ним следует также представитель Германии - знаменитый Кельнский собор. Его высота - 157,4 метра. Из православных, для сравнения, высота Казанского собора в Санкт-Петербурге - 71,5 метра, Исаакиевского - 101,5, храма Христа Спасителя в Москве вместе с куполом и крестом - 105. В Украине пока самой высокой считается Лаврская колокольня, построенная в 1744 году. Ее высота - 96,52 метра.