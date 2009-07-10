При Черновецком ситуация с жильем для очередников ухудшилась

Директор аналитическо-исследовательского центра «Института города» Александр СЕРГИЕНКО считает, что ситуация с обеспечением очередников жильем в столице ухудшилась при нынешнем мэре Киева Леониде ЧЕРНОВЕЦКОМ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института города.

“На днях киевский мэр вручил ключи от новых (однокомнатных) квартир 137 очередникам, однако ситуация с продвижением квартирной очереди почти не изменилась. Статистика свидетельствует, что за три года правления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО для очередников выделяется все меньше и меньше новых квартир”, - отметил А.СЕРГИЕНКО.

Так, по его данным, если в 2005 году новое жилье получили 4,3 тыс. очередников, то в 2006 – на 506 семей меньше, а в 2007 – на 816 семей меньше, чем в 2006 году.

«В 2008 году в столице получили новое жилье 3105 семей, что немногим более, чем в 2007, однако трети из них – 939, «не совсем повезло»: они остались стоять в очереди, поскольку лишь «улучшили» свои жилищные условия», – объяснил эксперт.

Он отметил, что из официальной статистики невозможно понять, получили ли такие семьи действительно новое жилье (хоть по площади и меньше нормативного), или кто-то из членов семьи просто отошел “в лучший мир”.

«Учитывая то, что за пять месяцев объемы строительства в Киеве сократились в три раза, можно спрогнозировать, что из 172-тысячной очереди 2009 года получат жилье в три раза меньше семей, чем в 2008, - лишь около 1 тысячи. Такими темпами остальным очередникам останется ждать жилье 172 года», – делает вывод А.СЕРГИЕНКО.