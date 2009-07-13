Киевгорстрой намерен строить жилье за собственные средства

Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена перейти к строительству жилья за оборотные средства компании.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент компании Алексей БУЛГАКОВ.

По его словам, 13 лет назад ХК «Киевгорстрой» и банк «Аркада» выступили инициаторами внедрения схемы строительства жилья за средства населения, в результате был принято распоряжение Президента Украины «О мероприятиях по привлечению средств населения для строительства жилья» (от 4 июня 1996 года).

На сегодня в компании считают, что схема строительства жилья за средства населения себя изжила.

«Инвестор сегодня более требовательный, он выбирает другие подходы и другие стандарты, а именно, готовое жилье. Человек, платя деньги, получает свидетельство о регистрации на объект недвижимости и может этим объектом свободно распоряжаться. И это, на мой взгляд, правильно», - сказал А.БУЛГАКОВ.

По его словам, «Киевгорстрой» разрабатывает новые схемы продажи жилья на первичном рынке, которые, в частности, предусматривают переход от продажи недостроенного жилья к продаже готового, качественно другого продукта.

«Кризис подорвал доверие к застройщикам. Поэтому если на рынок будет выброшен качественно другой продукт, который уже можно «пощупать руками», то это позволит привлечь в отрасль деньги», - считает вице-президент компании.

А.БУЛГАКОВ отметил, что на сегодняшний день «Киевгорстрой» разрабатывает соответствующую программу, будет сформирован перечень объектов, которые компания будет возводить за свои оборотные средства до стадии готовности. Возможно, квартиры будут продаваться уже с отделкой.

Предполагается, что компания завершит разработку программы в 2010 году.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.