Эксперт: банки будут кредитовать строительные проекты

Банки будут кредитовать строительные проекты на паритетной основе, при вложении девелопером 50% требуемой суммы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор девелоперской компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ 13 июля на пресс-конференции.

По его словам, сегодня банки будут занимать осторожную позицию и финансировать проекты на паритетной основе, при условии, что девелоперы будут вкладывать свои средства (сейчас речь может идти об участии 50/50).

С.ЕЛИСЕЕВ считает, что в нынешних условиях банки будут более жестко подходить к оценке рисков заемщика и проектов, в особенности, платежеспособности заемщика.

«К сожалению, период 2006-2008 годов и доступность кредитных ресурсов во многом застройщиков разбаловал. И на рынок активно выходили компании, которые имели минимальный собственный ресурс, и в случае резкого изменения рыночной конъюнктуры проект поддержать им было нечем. Таким застройщикам, я думаю, ближайшие год-два ни на что рассчитывать не приходится», - сказал он.

По мнению эксперта, объекты, под которые банки могут выдавать кредиты, оценив риски как небольшие, - это уникальные объекты, с продуманными маркетинговыми и проектно-техническими концепциями, с безупречной юридической базой.

С.ЕЛИСЕЕВ добавил, что строительным компаниям придется более тщательно подходить к юридическому оформлению прав на землю, разрешительной документации и т.д. При этом «объектам, которые потребительским запросам отвечают не в полной мере, кредитование не светит. Безусловно, банки будут оценивать перспективы их продаж как крайне невысокие, и, следовательно, делать выводы о повышенном риске».

Для того, чтобы девелоперский проект получил банковское кредитование, у него должна быть безупречная юридическая документация, проектные работы должны быть выполнены в соответствии с государственными строительными нормами, пройти экспертизу и соответствовать требованиям банка к качественным проектам (обеспечивать продажи).

По мнению гендиректора компании «Европа», сегодня такие требования смогут выдержать немногие компании. Большая часть компаний хоть по одному признаку, но не попадает в разряд заемщиков, которые могут быть признаны платежеспособными в кризис.

В свою очередь, из-за отсутствия финансирования, девелоперы не смогут начать новые проекты, что приведет к дефициту жилья и росту цен.

По расчетам эксперта, товарный дефицит «мы очень ярко ощутим к лету 2010 года, ситуация, при которой нет объектов на рынке, первичное предложение отсутствует».