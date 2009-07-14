Отчет ВСК ВР по «Олимпийскому» не соответствует действительности

Отчет парламентской временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке реконструкции НСК «Олимпийский» не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

"Выходит отчет, который никакого отношения не имеет к тому, что происходит в реконструкции НСК «Олимпийский». К сожалению, он пронизан политизацией, предвзятым отношением, а многие факты, которые там изложены, просто удивляют и в большинстве своем не соответствуют действительности», - сказал он.

По данным министра, за два месяца работы ВСК так и не нашла времени для того, чтобы ознакомиться с ходом работ на стадионе и пообщаться с менеджментом, проектантами, генподрядчиком и министром. А представители Минсемьи ни разу не присутствовали на заседаниях комиссии.

Он пригласил главу и членов парламентской ВСК прийти на стадион и ознакомиться с ходом его реконструкции.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что официально до этого момента министерство не получило даже предварительного отчета комиссии.

«Мы подготовили соответствующую документацию, которая будет предоставлена каждому народному депутату, с тем чтобы парламентарии знали о реальном, а не придуманном состоянии на этом объекте», - добавил он.

Министр подчеркнул, что все работы по реконструкции спорткомплекса происходят прозрачно, открыто и публично, а все решения проходили независимую экспертизу, проверки со стороны правоохранительных органов, КРУ, прокуратуры и МВД.

По его словам, все работы по реконструкции стадиона проходят в соответствии с графиком, никаких срывов в финансировании нет.

На сегодня завершены работы по первому ярусу, начались работы по монтажу складок, на которых будут размещаться посадочные места. 9 секторов демонтированы, там будут расположены функциональные зоны для команд и вип-гостей.

Министр отметил, что министерство и Киевская горгосадминистрация близки к окончательному решению по вопросу прилегающих к стадиону двух земельных участков площадью около 9 га. Он подчеркнул, что никаких жилых или офисных зданий на этих участках не появится. А участки вокруг стадиона будут служить государству и НСК «Олимпийский».

По данным Ю.ПАВЛЕНКО, на реконструкции задействованы 22 строительные компании, около полутора тысяч работников и 220 единиц строительной техники.

Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" Равиль САФИУЛЛИН заявил о злоупотреблениях служебным положением вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО и и. о. генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО при проведении реконструкции НСК.

По его словам, Наблюдательный совет НСК «Олимпийский», возглавляемый И.ВАСЮНИКОМ, ни разу не собрался для решения вопросов, связанных с реконструкцией. Вместо этого работа Набсовета подменяется Межведомственной рабочей группой, статус которой достаточно сомнителен.

Кроме того, комиссия считает незаконными действия и. о. гендиректора НСК «Олимпийский» Д.ЧЕРНЯВСКОГО по перерегистрации уставных документов, назначению членов тендерного комитета без соответствующих сертификатов. При осуществлении валютных операций было допущено злоупотребление по конвертации валюты и бесплатному пользованию государственными средствами коммерческим банком, что нанесло убытков на сумму 4,4 млн. грн.

Р.САФИУЛЛИН отметил, что в ходе проверки комиссия обнаружила ряд нарушений законодательства. В частности, при определении генподрядчика реконструкции, Минспорта без согласования Минюста и Минэкономики, в ноябре 2008 года поручило ГП НСК «Олимпийский» заключить договор на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции с ХК «Киевгорстрой». А большинство договоров заключались при отсутствии сведенной сметы.

Р.САФИУЛЛИН сообщил, что ряд договоров были заключены необоснованно. К примеру, заключенный с проектной организацией договор на подготовку проектно-сметной документации на сумму 21,8 млн. евро включал выполнение всех проектных работ в чаше стадиона. «Потом составляется определенное дополнение на сумму 198 тыс. евро с перечнем работ, которые по основному договору и так был обязан выполнить генпроектировщик», - пояснил он.

При этом проектная организация должна была контролировать ход выполнения реконструкции стадиона. Вместо этого заключаются договора, которые дублируют функции контроля генпроектировщика, с компаниями-консультантами на сумму около 15 млн. грн.

По мнению Р.САФИУЛЛИНА, противоречат законодательству и заключенные договора по выполнению работ по перспективе развития прилегающей к НСК "Олимпийский" территории на общую сумму свыше 0,5 млн. грн.

Справка УНИАН. 19 мая т.г. ВР приняла постановление "О создании Временной следственной комиссии по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский".