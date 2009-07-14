Кировоградская обл. наполовину сократила объем строительных работ
18:18, 14 июля 2009Недвижимость
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В январе-июне 2009 года объемы выполненных строительных работ в Кировоградской области сократились на 51,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Всего за указанный период строителями выполнено работ на сумму 122 млн. грн.
Сократили объемы строительства предприятия 4 городов и 10 районов области.
В 5 районах строительные работы не проводились.
В январе-июне 2009 года работало 68,4% от общего количества строительных компаний, из них 31,5% нарастили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
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