Кировоградская обл. наполовину сократила объем строительных работ

В январе-июне 2009 года объемы выполненных строительных работ в Кировоградской области сократились на 51,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Всего за указанный период строителями выполнено работ на сумму 122 млн. грн.

Сократили объемы строительства предприятия 4 городов и 10 районов области.

В 5 районах строительные работы не проводились.

В январе-июне 2009 года работало 68,4% от общего количества строительных компаний, из них 31,5% нарастили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.