Прокуратура опротестовывает незаконное выделение участков

В Крыму прокуратура по результатам проверок опротестовала и обжаловала в судах решения о выделении предприятиям и предпринимателям земельных участков в прибрежной полосе моря в районе курортов - Саки, Евпатория и Феодосия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в Саках объектами посягательств стали почти 70 га побережья. «В частности, признаны незаконными и отменены распоряжения Сакской райгосадминистрации о предоставлении 44,2 га земли», - отмечается в сообщении.

На рассмотрении находятся протесты на решение Штормовского сельсовета о выделении 2,5 га земли на расстоянии 160 метров от моря в поселке Поповка для строительства туристических баз.

Предъявлены иски о признании недействительными распоряжения Сакской райгосадминистрации о предоставлении гражданам 20 га земли на территории Штормовского сельсовета для ведения личного крестьянского хозяйства в прибрежной защитной полосе моря, решения Молочненского сельсовета о выделении жилищно-коммунальному предприятию земли площадью 0,3 га для строительства гостиничного комплекса.

Прокуратура Евпатории предъявила иск о сносе сооружений, самовольно возведенных частниками на арендованном участке пляжа площадью 0,2 га.

Керченский природоохранный прокурор предъявил иск о прекращении права пользования 3 га земли на феодосийськом побережье. Участок выделен под строительство водно-спортивного комплекса.