МинЖКХ хочет защить потребителей

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует изменения к действующему законодательству с целью координации действий контролирующих органов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МинЖКХ, эти законодательные инициативы министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО обнародовал на заседании Межведомственного Совета по вопросам совершенствования государственного регулирования на рынке коммунальных услуг в Минжилкоммунхозе.

По словам министра, пока не введен государственный регулятор тарифов на жилищно-коммунальные услуги, все регулирующие организации должны скоординировать работу по проверке и анализу ситуации в сфере ЖКУ.

“Нужно объединять усилия контролирующих организаций, чтобы сработать эффективно, предотвратить нарушения законодательства и защитить потребителей жилищно-коммунальных услуг от экономически необоснованных тарифов”, – заявил А.КУЧЕРЕНКО.

Ярким примером неэффективности контроля в сфере ЖКХ, по мнению министра, является проверка разными контролирующими органами недавнего повышения тарифов на ЖКУ по решению Киевской городской государственной администрации в столице. “Киевские тарифы уже проверялись Инспекцией по контролю над ценами, Антимонопольным комитетом, поступали определенные представления в прокуратуру, привлекалась к этому новосозданная Государственная жилищно-коммунальная инспекция, а если вспомнить весь предыдущий год, то можно отметить, что решение о повышении тарифов даже трижды ветировал Президент... Значительный разрыв между стоимостью единицы услуги для категорий потребителей, внесение в тариф увеличенной в десятки раз рентабельности, в то время, когда четко установлен ее предельный уровень, переведение оплаты тарифа с одной группы потребителей на другую – так называемое перекрестное субсидирование, которые уже не первый раз происходят на территории столицы, нуждаются в изучении и совместной профессиональной проверке и реагировании”, - добавил А.КУЧЕРЕНКО.

“Если мы сейчас не скоординируем усилия по внедрению комплексного регулирования на рынке естественных монополий, рынке содержания жилья, который нынче искусственно монополизирован, найдутся десятки политиков, которые накануне выборов сыграют на этих фактах свою игру, и еще не известно, будет ли от этого польза потребителям жилищно-коммунальных услуг, интересы которых берутся защищать разные политические силы”, – подчеркнул министр.

С целью комплексного решения вопроса контроля над деятельностью субъектов ведения хозяйства и недопущения необоснованного повышения тарифов Минжилкоммунхоз разработал проекты законодательных актов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В пресс-службе также сообщили, что представители НКРЭ, ГлавКРУ, Антимонопольного комитета, Министерства топлива и энергетики, Минфина, Минэкономики, Генеральной прокуратуры, НАЭР, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Госинспекции по контролю над ценами, Государственной жилищно-коммунальной инспекции, Киевской городской государственной администрации, которые приняли участие в работе Межведомственного совета, в целом поддержали инициативу Минжилкоммунхоза относительно необходимости координации действий в ситуации с установлением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.