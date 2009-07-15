КГГА: Киевляне задолжали за ЖКУ более 300 млн. грн.

Киевляне задолжали за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом задолженности за предыдущие периоды более 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, в 2006-2008 гг. оплата за жилищно-коммунальные услуги с учетом погашения задолженности составляла более 100%, киевляне начали активно возвращать долги. Уровень расчетов по текущим платежам составляет 92-94%.

«Действительно, есть долг. И это долг населения, который сложился уже исторически, он составляет на сегодняшний день более 300 млн. грн.», – сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ. Причиной возникновения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги он назвал популистскую политику в стране.

Начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА считает, что на сегодняшний день нет реальных рычагов влияния на человека, который не платит за жилищно-коммунальные услуги. «Можно выиграть суд, провести судебное заседание, можно по суду обязать заплатить, но реально прийти забрать имущество, забрать квартиру невозможно. Даже тот механизм, который был реальным и достаточно эффективным – пеня, депутаты отменили», – сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его мнению, если начисление пени возобновят, то «не будет долга, тогда все будет более-менее нормально».

В.ЯСТРУБИНСКИЙ пояснил, что повышение тарифов на ЖКУ на 50% для населения произошло потому, что из городского бюджета в госбюджет изымается 7,5 млрд. грн. «Нам даже части, половины этого было достаточно, чтобы и дальше выделять дотации теплоснабжающим и водоснабжающим организациям, ЖЕКам, чтобы не повышать тарифы», – сказал он. При этом, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, в бюджете Киева не предусмотрено «ни одной гривни» на дотацию тарифов.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ также отметил, что нынешние тарифы все равно не покрывают себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг. К примеру, себестоимость содержания жилищно-эксплуатационными организациями (ЖЭО) 1 кв. м жилья в 2008 году составляла 2 грн. Средний тариф до 1 июня т.г. составлял 1,01 грн. При этом доходы ЖЭО составляли 80 коп. С учетом повышения тарифов ЖЭО все равно не покрывает расходы, их доходы повысились до 1,7-1,8 грн.

По данным В.ЯСТРУБИНСКОГО, до конца года будет разработан порядок, исходя из которого каждый киевлянин будет знать стоимость каждой из 26 предоставляемых услуг.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ добавил, что следующие этапы подорожания ЖКУ в горадминистрации в настоящее время не обсуждаются.