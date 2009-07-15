АТКУ: От повышения тарифов коммунальщики только потеряют

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве не пополнит местный бюджет, поскольку сумма ожидаемых поступлений окажется меньше, чем до повышения, или останется на том же уровне.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины Виталий ЯКОВЕНКО.

«Этот парадокс – закономерное явление, которое будет наблюдаться не только в Киеве. В других городах Украины будет точно так же, если тарифы в них резко повысятся, а качество услуг останется на том же уровне или ухудшится», - заявил эксперт. По его словам, основанием для такого утверждения служат результаты социологического исследования в сфере жилищно-коммунальных услуг среди жителей украинских городов, проведенного центром «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций в июне 2009 года. Согласно данным социологов, при повышении тарифов на 30%, если качество услуг останется прежним, количество тех, кто будет продолжать оплачивать квитанции, снижается до 48,8%, в то время как сейчас в полном объеме за услуги платят 71,5% украинцев. В итоге, суммарные поступления на счета коммунальщиков уменьшаются и покрывают всего 67% их расходов.

При этом В.ЯКОВЕНКО подчеркнул, что в случае со столицей, жители которой больше всех довольны услугами ЖКХ, власть могла бы рассчитывать на увеличение поступлений, если бы не два негативных фактора. Первый – резкое повышение, значительно превышающее 50%. Второй – проблемы ТЕЦ №5 и №6, которые вылились в отсутствие горячей воды в половине киевских квартир. «В совокупности они дают тот коктейль, который возбудит протестные настроения киевлян. При этом они выльются не только в уличные акции и митинги, но и в отказ платить такую цену», - сказал он.