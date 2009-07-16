Кабмин запретил передачу в субаренду помещений бюджетных учреждений

Кабинет Министров Украины распоряжением №787-р от 8 июля запретил передачу в субаренду помещений бюджетных учреждений и органов исполнительной власти.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародован на правительственном портале.

Такое решение принято с целью повышения эффективности использования помещений и обеспечения реализации требований пункта 30 статьи 2, пункта 15 статьи 6 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”.

В частности, в распоряжении отмечается, что бюджетным учреждениям, которые содержатся за счет средств государственного бюджета, в том числе органам исполнительной власти, во время передачи в аренду помещений или их частей, которые не задействованы ими в непосредственной работе при выполнении своих основных функций, запрещается передача в субаренду такого имущества.