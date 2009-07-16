Завтра Кабмин рассмотрит киевские тарифы на ЖКУ

Киев. 16 июля. УНИАН. Завтра Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, отвечая на вопрос по поводу результатов работы межведомственной комиссии для проверки обоснованности повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.

Министр считает, что система контроля за тарифами, в том числе и в Киеве, неэффективна из-за того, что этим занимается очень много органов – Госинспекция по контролю за ценами, Государственная жилищно-коммунальная инспекция, Генеральная прокуратура, Госгорпромнадзор, Антимонопольный комитет.

А.КУЧЕРЕНКО напомнил, что несколько недель назад постановлением Кабмина №682 Государственная жилищно-коммунальная инспекция определена главным органом, который контролирует соблюдение законодательства в системе тарифообразования.

«Я думаю, что завтра на правительстве будет вынесено соответствующее предложение», – сказал он.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, даже если юридическая экспертиза покажет, что киевская власть легитимно приняла решение о повышении тарифов, нельзя говорить об эффективности такого решения.

В частности, министерство усматривает нарушение киевской властью постановления Кабмина №529, которое предусматривает необходимость проведения общественных слушаний с разъяснениями по составляющим тарифа по каждому дому.

«По нашему убеждению, Киев не придержался этого порядка, и киевляне до сих пор не знают, почему у них такой тариф и почему жители Крещатика платят в три раза меньше, чем жители Левого берега, почему цены на тепло на Левом берегу процентов на 60 меньше, чем на Правом», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

В то же время министр отмечает попытки «некоторых деятелей от местного самоуправления отменить это постановление». «Насколько мне известно, и завтра на правительстве будет попытка отменить (данное постановление – УНИАН)», – добавил он.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, инспекция министерства поможет гражданам разобраться, «где реальный тариф, а где абсолютно надуманные, искусственные расходы, несуществующие услуги».

«На сегодня мы нашими порядками, нашими документами даем право жителям отказаться от услуг, которые они не получают, или требовать перерасчета начислений на те услуги, которые они получают не в полном объеме», – сказал министр ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о создании межведомственной комиссии для проверки обоснованности повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.