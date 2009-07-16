В Киеве застройщики применили к противникам строительства слезоточивый газ

Представители застройщика на улице Гончара, 17-23 в Киеве применили слезоточивый газ к жителям соседних домов, протестующих против этой стройки.

Как сообщили УНИАН представители инициативной группы жильцов соседних со стройкой домов, это строительство ведется незаконно. В частности, с декабря 2008 года действует решение суда, согласно которому все строительные работы по улице Гончара, 17-23 должны быть остановлены. Кроме того, участок, на котором ведется строительство, находится в так называемой «буферной зоне» охраняемого ЮНЕСКО заповедника «София Киевская» и. согласно подписанной Украиной конвенции, строительство в «буферной зоне» должно согласовываться с ЮНЕСКО, чего сделано не было.

Как сообщают активисты, протестующие против строительства, сегодня, несмотря на отчаянный протест местных жителей, застройщик пытается ввезти на улицу Гончара строительную технику, кран и несколько машин.

«Против жителей используются слезоточивый газ, дымовые шашки, нанятые застройщиком охранники открыто применяют против жителей силу, строительная техника едет на женщин, выстроившихся живой цепью вдоль улицы. За эскалацией конфликта, не вмешиваясь, наблюдает милиция», - отмечают жители соседних домов.

От отравления слезоточивым газом пострадала журналистка телеканала «Сити», её увезла «скорая помощь».

Как сообщает «Главред», 14 июля активисты снесли забор и в очередной раз были обнародованы документы, запрещающие строительные работы по улице Гончара, 17-23. Во время сноса забора в участников протеста выпустили струи слезоточивого газа. «Порцию газа получили и журналисты, и народные избранники, и местные жители», - пишет издание.