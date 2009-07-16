Минрегионстрой отобрал 59 объектов для достройки

Министерство регионального развития и строительства Украины по результатам конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 59 объектов, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку. Об этом УНИАН сообщили в Минрегионстрое.

Согласно сообщению, по результатам первого конкурса, который прошел 9 июля, отобрано 18 объектов, расположенных в Ивано-Франковске, Ивано-Франковской области, Кировоградской области, Луганске, Николаеве, Николаевской области, Сумах. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составляет от 4 800 до 5 700 грн.

При этом, по результатам конкурса, проведенного 10 июля, отобрано 16 объектов незавершенного строительства в Одессе, Одесской области, Полтаве, Полтавской области, Ривне, Ривненской области, Тернополе. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составила от 3 850 до 5 880 грн.

В то же время по итогам конкурса, проведенного 14 июля, отобрано 19 объектов незавершенного строительства в Хмельницком и Хмельницкой области, Харькове и Харьковской области, Чернигове и Черниговской области, Симферополе. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составила от 2 950 до 5 700 грн.

Вместе с тем. по результатам конкурса, проведенного 15 июля, отобрано 6 объектов незавершенного строительства в Винницкой области, Житомире и Житомирской области, Закарпатской области, Кировограде, Донецкой области, Волынской области. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составила от 3 950 до 5 940 грн.

Эти объекты имеют право на получение господдержки в случае прохождения аттестации в банках на соответствие требованиям к объектам, которые могут быть залогом, и их застройщикам, а также в случае утверждения решением Кабмина.

Как сообщал УНИАН, по результатам первых двух конкурсов, которые прошли 7 и 8 июля, было отобрано 23 объекта, расположенных в Херсоне, Крыму (кроме Симферополя), Луцке, Днепропетровске, Днепропетровской области, Донецке, Ужгороде, Запорожье, Запорожской области, Виннице и Сумской области.

Следующие конкурсы с элементами аукциона Минрегионстрой проведет 16 и 17 июля т.г.