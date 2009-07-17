Луганские коммунальщики будут арестовывать имущество должников

Луганские коммунальщики намерены арестовывать имущество жителей города, задолженность которых за потребленные жилищно-коммунальные услуги будет составлять 1,5-2 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник управления ЖКХ Луганского городского совета Светлана СУКАЧ.

По ее словам, забрать имущество они не имеют права, но наложить арест на квартиру или автомобиль вполне возможно. При этом она отметила, что коммунальщики могут арестовать имущество только по решению суда.

В свою очередь, директор ГКП "Теплокоммунэнерго" Алексей РУСАКОВ отметил, что городские коммунальные предприятия объединились в борьбе со злостными неплательщиками.

"Мы провели совещания с горгазом, горводоканалом и другими предприятиями и решили, что будем действовать совместно. Ведь должники у всех практически одни и те же", - сказал он.

Справка УНИАН. Жители Луганска задолжали за коммунальные услуги более 250 млн. грн. Из них за теплоснабжение - 124 млн. грн., за водоснабжение - 31 млн. грн., за газ - 61 млн. грн., за содержание домов и придомовой территории – 35 млн. грн.