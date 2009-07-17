ГИУ с 20 июля начинает финансирование достройки жилья

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с 20 июля т.г. планирует начать финансирование завершения строительства жилых объектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, финансирование планируется осуществить для объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 года, путем приобретения такого жилья и выкупа готового жилья по регионам Украины с использованием аукционного механизма определения минимальной себестоимости 1 кв. м.

Финансирование достройки жилья проводится во исполнение постановления Кабинета министров №684 от 17 июня «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение».

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины на шести конкурсах с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 82 объекта, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку.

Результаты конкурсов с элементами аукциона Минрегионстрой 16 и 17 июля т.г. будут объявлены позднее.