Прокуратура остановила строительство на улице Гончара

Прокуратура города Киева вынесла предписание, которым требует немедленно приостановить действие разрешения по выполнению строительных работ от 06.06.2008 г., выданного ООО «Инвестиционно-строительной группе» для строительства жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по улице Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Кирилла КУЛИКОВА.

При этом в сообщении отмечается, что предписание подлежит немедленному выполнению.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июля, представители застройщика по улице Гончара, 17-23, в Киеве применили слезоточивый газ к жильцам соседних домов, которые протестуют против этого строительства.

В частности, представители инициативной группы жильцов соседних со строительством домов, утверждали, что это строительство ведется незаконно, ссылаясь на то, что с декабря 2008 года действует решение суда, в соответствии с которым все строительные работы по улице Гончара, 17-23, должны быть остановлены.

Кроме того, площадка, на которой ведется строительство, находится в так называемой «буферной зоне» заповедника «София Киевская», который охраняется ЮНЕСКО, и, в соответствии с подписанной Украиной конвенцией, строительство в «буферной зоне» должно согласовываться с ЮНЕСКО, чего сделано не было.

Как сообщили активисты, выступающие против строительства, несмотря на отчаянное сопротивление местных жителей, застройщик пытался завезти на улицу Гончара строительную технику, кран и несколько машин.

«Против жильцов используются слезоточивый газ, дымовые шашки, нанятые застройщиком охранники открыто применяют против жильцов силу, строительная техника едет на женщин, которые выстроились живой цепью вдоль улицы. За эскалацией конфликта, не вмешиваясь, наблюдает милиция», - заявили жильцы соседних домов.

В то же время «Главред» распространил информацию, что 14 июля активисты снесли ограждение и в очередной раз были обнародованы документы, которые запрещают строительные работы по улице Гончара, 17-23. Во время сноса ограждения у участников протеста выпустили струи слезоточивого газа. «Порцию газа получили и журналисты, и народные избранники, и местные жители», - сообщило издание.