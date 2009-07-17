Кабмин отменил повышение тарифов на ЖКУ в Киеве

Кабинет министров Украины приостановил действие постановлений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге в Кабмине.

«Только что правительство единогласно приняло решение о приостановлении постановлений КГГА №№516, 518, 520 от 29.04.2009 г. Эти постановления с момента принятия решения считаются такими, которые не действуют», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такое решение принято в связи с тем, что киевские власти повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения с существенным нарушением действующей нормативно-правовой базы, а также без экономического обоснования.

«Все министерства - это и Министерство экономики, и Министерство по жилищно-коммунальному хозяйству, и Министерство юстиции пришли к единогласному выводу, что такое повышение тарифов является незаконным и необоснованным», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 мая столичная власть обнародовала новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые введены с 1 июня.

Согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и распоряжению № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения», новые тарифы на воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно вдвое.

Распоряжением № 518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» установлены тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями коммунальной формы собственности (ЖЭО), по каждому дому отдельно.

По данным КГГА, киевляне задолжали за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом задолженности за предыдущие периоды свыше 300 млн. грн.

8 июля т.г. Кабинет министров Украины принял решение о создании межведомственной комиссии для проверки обоснованности повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.