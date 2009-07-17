Премьер призывает киевлян платить по старым тарифам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает киевлян оплачивать жилищно-коммунальные услуги по старым тарифам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Выставление новых необоснованно завышенных тарифов будет нарушением закона, и киевляне не обязаны эти новые тарифы оплачивать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что постановление правительства об отмене постановлений Киевской городской государственной администрации (КГГА) о повышении тарифов завтра будет опубликовано в соответствующих СМИ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если киевляне уже оплатили услуги по новым тарифам, то все предприятия ЖКХ и предприятия, которые поставляют воду и тепло, а также предоставляют другие услуги, обязаны провести перерасчет с учетом переплаченной суммы.

«Это решение принято правительством, и никто не имеет права не выполнять его», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Кабинет Министров приостановил распоряжение КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.