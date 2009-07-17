Тимошенко: ГПУ должна назвать виновных в повышении тарифов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Генеральная прокуратура должна определить виновных в незаконном повышении тарифов на коммунальные услуги в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Мы передадим все материалы в Генеральную прокуратуру для того, чтобы выяснить, кто имел право незаконно и необоснованно принимать такое решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Кабмин приостановил действие постановлений Киевской горгосадминистрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.