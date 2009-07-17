ЧФ РФ должен Пенсионному фонду уже почти 10 млн. грн.

Строительное управление Черноморского флота РФ остается главным должником перед Пенсионным фондом Украины, сумма долга уже приблизилась к 10 млн.грн., что превышает 60% общегородского долга перед ПФУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе Юрий КУЛЬКОВ на сегодняшнем заседании антикризисной рабочей группы в городской госадминистрации. Как добавил Ю.КУЛЬКОВ, финансово-экономическая ситуация в СУ ЧФ РФ «очень тяжелая, в стройуправлении нет средств даже на выходные пособия». В то же время, как сказал он, руководство СУ ЧФ РФ не теряет надежду на финансовую поддержку из Москвы.

Ю.КУЛЬКОВ также сообщил, что сумма долга 76 остальных предприятий города - должников ПФУ превышает 3 млн. грн.

Также по информации Ю.КУЛЬКОВА, в начале текущей недели жители города впервые ощутили небольшой сбой в графике выплаты пенсий, однако совместные усилия управления ПФУ, «Сбербанка» и «Укрпочты» дали результат: выплаты пенсий стабилизировались. Все проблемы ограничились задержкой выплат на день-два. Сегодня пенсии выплачиваются по графику.