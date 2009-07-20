Киевгорстрой отдал под заселение три жилых дома

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» отдало под заселение три жилых дома по ул. Елизаветы Чавдар, 5,7 и 9 в шестом микрорайоне «Осокорки-Северные» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК 18 июля в ходе дня открытых дверей.

По его словам, один дом был введен в эксплуатацию 8 месяцев назад, второй дом – на полгода раньше срока, а третий – на полгода позже.

«Очень тяжело сегодня работать. Но мы работаем, благодаря инвесторам и за их средства. Тут не присутствует ни одна государственная гривня. Получив средства, мы не можем себе позволить, не имеем права не выполнить своих обязательств. Есть объекты, сроки ввода которых мы перенесли. Сегодня закон позволяет перенести сроки ввода в связи с кризисом на 18 месяцев, мы же практикуем – на один квартал. Думаю, инвесторы нас поймут, учитывая то, что многие строительные организации сегодня не работают», - сказал президент «Киевгорстроя».

По данным компании, три 25-этажных монолитно-каркасных жилых дома построены с применением современных технологий. Общая площадь квартир в каждом из домов составляет около 15,2 тыс. кв.м, они рассчитаны на 198 квартир, из которых 88 однокомнатных, 66 двухкомнатных, по 22 трех- и четырехкомнатных квартир.

Площадь встроенных помещений на первых двух этажах в домах составляет 1,3 тыс. кв.м, на 25 этажах расположены творческие мастерские, площадью 1,9 тыс. кв.м.

Подрядчиком строительства домов выступают ОАО «Отрадный», созданный на базе одноименного завода, ОАО «ДСК-3», ОАО ЗЖБК им. С.Ковальской.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.