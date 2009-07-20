Кличко требует от Черновецкого отменить платные услуги ЖЭКов

Лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО направил обращение Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием до 23 июля отменить распоряжение, которым предусмотрено установление платы за 77 услуг, предоставляемых ЖЭКами столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.КЛИЧКО.

В блоке напомнили, что в перечень «дополнительных» услуг, за которые взимается плата, мэрия включила 77 позиций, в том числе рассмотрение обращений граждан, проведение профилактики и текущего ремонта в жилых домах. В частности, чтобы ЖЭК рассмотрел обращение гражданина, придется выложить 126,18 грн., составил акт о заливе квартиры соседом – 156,25 грн., заменил батарею – 169,94 грн.

«Минжилкоммунхоз и прокуратура столицы на мое обращением дали заключение, что такое распоряжение не соответствует нормам действующего законодательства, а «дополнительные» услуги в действительности являются обязанностью ЖЭКов», - заявил В.КЛИЧКО.

Он напомнил, что 22 июня по его обращению прокуратурой города Киева вынесен протест на незаконное распоряжение председателя КГГА, однако распоряжение до сих пор является действующим.

В соответствии с законом, протест прокуратуры должен быть рассмотрен на протяжении 10 дней, которые истекли 3 июля. “Я требую от Киевского городского председателя до 23 июля отменить свое распоряжение, в противном случае обжалую его в судебном порядке», - сказал В.КЛИЧКО.

Он также отметил, что судебного обжалования отныне ожидают все незаконные инициативы действующего мэра. «Прикрываясь коллективной безответственностью, прочерновецкое большинство Киевсовета не желает отменять незаконные распоряжения мэрии. Мы видели это и относительно тарифов на транспорт, и относительно тарифов на ЖКУ, относительно ритуальных и медицинских услуг. Реакция на обращение прокуратуры также не может удовлетворить киевлян. Отныне через суд мы положим конец «космическим» издевательствам мэра над киевлянами», - добавил лидер Блока Кличко.