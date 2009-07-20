В Киеве готовятся к осенне-зимнему периоду

Киевская городская власть утвердила план мероприятий по подготовке хозяйства столицы к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Документом предусмотрено подготовить объекты жилищно-коммунального, социально-культурного и бытового назначения, системы тепло- и электроснабжения города к зиме в срок до 1 октября текущего года. Распоряжением утвержден состав оперативного городского штаба, который будет осуществлять контроль над выполнением распоряжения. Возглавил штаб первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

В состав оперативного штаба вошли руководители профильных управлений города – ГУ образования и науки; топлива, энергетики и энергосбережения; культуры и искусств; здравоохранения и медицинского обеспечения; социальной защиты населения; контроля над благоустройством г. Киева; промышленной, научно-технической и инновационной политики; жилищного хозяйства и коммунального хозяйства; руководители коммунальных предприятий – КК «Киевавтодор», «ЗАО «ЭК «Дартеплоцентраль», КП «Киевжилспецэксплуатация», АК «Киевэнерго», «ОАО «Киевгаз», «ОАО АК «Киевводоканал», а также первые заместители председателей районных администраций согласно обязанностям.

Кроме того, до 25 сентября районные администрации должны оформить паспорта готовности домов и акты готовности теплового хозяйства к работе в отопительный период.