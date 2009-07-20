"Вторичка" в Киеве подорожала

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 13 по 19 июля т.г. выросла на 1,41% (21 долл.) – до 1518 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1127 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2532 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 1,16% (23 долл.) – до 1964 долл. за 1 кв. м; Голосеевском – на 1,19% (18 долл.) – до 1527 долл.; Днепровском – на 0,67% (8 долл.) – до 1228 долл.; Деснянском – на 1,67% (19 долл.) – до 1175 долл.; Святошинском – на 1,65% (20 долл.) – до 1256 долл.; Оболонском – на 1,46% (22 долл.) – до 1519 долл.; Печерском – на 0,80% (20 долл.) – до 2532 долл.; Подольском – на 1,29% (18 долл.) – до 1397 долл.; Дарницком – на 2,5% (27 долл.) – до 1127 долл.; Соломенском районе – на 2,01% (27 долл.) – до 1372 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1494 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.