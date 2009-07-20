Киевгорстрой: спекулянты помогут возобновить ипотеку

Возобновление ипотечного кредитования в Украине станет возможным, когда на рынок недвижимости придут спекулянты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам высказал первый вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Когда на рынке недвижимости спекулянту будет интересно зарабатывать деньги, тогда банк направит свои средства в этот сегмент, потому что будет интересно зарабатывать проценты. Пока спекулянт не работает, значит, невыгодная маржа на рынке и в банках нет средств», – сказал он.

По мнению В.МОЖАРА, в случаях, когда не физические лица, а компании скупают недвижимость, последних неуместно называть спекулянтами.

«Это серьезные инвесторы, у которых сегодня есть средства. Они ищут на этапе кризиса, что можно было бы удачно приобрести и потом при нормальном развитии экономики удачно продать. И защитить свои деньги от обесценивания, которое, возможно, состоится осенью», – пояснил он.

Первый вице-президент компании считает, что «спекулянт – это тот, кто купил, ничего не сделал внутри и продал то же самое, но в два раза дороже. А инвестор – это тот, кто прилагает усилия для того, чтобы сделать из товара еще лучший товар и потом его правильно реализовать или заставить работать».

По словам В.МОЖАРА, появление инвесторов, скупающих целые дома, говорит о том, что «пока еще происходит пристраивание свободных средств, которые все-таки есть».

«Если мы говорим, что 18-20 млрд. долл. вывели из банковского оборота и эти средства в банки не возвращаются, потому что в банках сегодня рискованно держать деньги, они где-то должны найти применение. Один из способов – приобрести недвижимость в массовом объеме», – считает эксперт.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.