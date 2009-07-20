АМК: вопрос повышения тарифов в Киеве можно рассмотреть

Антимонопольный комитет Украины рассмотрит вопрос правомерности действий столичной власти в отношении повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в случае получения из Министерства экономики мотивированного представления об экономической необоснованности этих тарифов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы АМКУ, сделанном в связи с многочисленными обращениями народных депутатов и средств массовой информации с просьбой разъяснить ситуацию с повышением тарифов на ЖКУ в Киеве.

В АМКУ отмечают, что в соответствии с Законом «О жилищно-коммунальных услугах» исключительно местные органы власти и органы местного самоуправления уполномочены утверждать и пересматривать коммунальные тарифы, они и несут за это полную ответственность.

АМКУ, в соответствии с законодательством, не имеет прямого отношения к регуляции отрасли ЖКХ, однако не может стоять в стороне от таких социально важных проблем, говорится в заявлении.

Организация и осуществление контрольно-наблюдательных функций по вопросам соблюдения центральными и местными органами исполнительной власти, Советом министров Крыма, субъектами ведения хозяйства требований формирования, установления и применения цен и тарифов - основные задачи Государственной инспекции по контролю за ценами, отмечают в АМКУ.

Вместе с этим, АМКУ имеет полномочия по принятию решений о признании неправомерными действий органов местного самоуправления в сфере формирования тарифов в случае, если решения власти могут привести к нарушению конкуренционного законодательства.

«Мной лично разъяснено министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ и народным депутатам, обращавшимся в комитет, что в случае, если министр экономики внесет в комитет мотивированное представление об экономической необоснованности тарифов, установленных Киевской госадминистрацией распоряжениями №516 и №518 от 29 апреля 2009 года, комитет рассмотрит этот вопрос на соответствующем заседании и примет решение в пределах конкуренционного законодательства. То есть будет действовать так, как в ситуации с повышением тарифов на проезд в метро и общественном наземном транспорте, которое было в ноябре прошлого года», – отметил и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Пресс-служба АМКУ напоминает, что по требованию комитета стоимость проезда в метро была снижена до 1,7 грн. и до 1,5 грн. – в троллейбусах, трамваях и автобусах столицы.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Кабинет министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановка Кабинетом министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киеврады является незаконной и осуществлена накануне президентских выборов в Украине”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, известно, что Шевченковский районный суд Киева своим постановлением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 года о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

В соответствии с вышеуказанными распоряжениями КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.