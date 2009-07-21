С 1 августа в Киеве на треть вырастут тарифы на утилизацию ТБО

Киевская городская госадминистрация согласовала новые тарифы на услуги по уничтожению твердых бытовых отходов, которые предоставляет филиал “Завод “Энергия” Киевэнерго”, для введения их с 1 августа этого года.

Согласно распоряжению №783 от 10 июля 2009 г., текст которого обнародован в муниципальной газете "Хрещатик", внесены изменения в предыдущее распоряжение мэрии от 11 декабря 2008 г. за №1723 “Об установлении и согласовании тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов”, исключив из него раздел об утилизации ТБО.

Согласно новому распоряжению тариф на уничтожение твердого бытового мусора, который будет осуществляться на заводе “Энергия”, будет составлять с НДС 127,56 грн. за 1 тонну как для жилищных организаций всех форм собственности, бюджетных организаций, так и других потребителей.

Справка УНИАН. Сейчас в Киеве в соответствии с распоряжением №1723 действует тариф на уничтожение ТБО в размере 100,56 грн. за тонну для всех вышеуказанных потребителей. Таким образом повышение составляет 26,9%.