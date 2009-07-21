Эксперт: Рынок недвижимости активизируется

Столичные агентства недвижимости расширяют персонал в связи с активизацией рынка недвижимости.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По ее словам, на рынке прослеживается тенденция расширения штата риэлторских компаний, поскольку рынок недвижимости сейчас активен и демонстрирует тенденцию к ежемесячному увеличению количества сделок купли-продажи и аренды жилья на 3-8%.

«Если говорить о нашем агентстве, то, начиная с ноября прошлого года количество сотрудников АН «Благовест» увеличилось на 8,6% и насчитывает сейчас 760 человек», - сказала она.

Справка УНИАН. Компания «Благовест» была основана в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства.