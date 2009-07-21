БЮТ: Киевсовет ограничил ряд прав киевлян

В депутатской фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете заявляют, что на последней перед каникулами сессии горсовета 9 июля этого года были внесены многочисленные изменения в Генплан Киева, в проект планирования пригородной зоны, в Программу развития зеленой зоны Киева и приняты решения, которые ограничивают права киевлян.

Об этом говорится в сообщении фракции БЮТ в Киевсовете, обнародованном ее пресс-службой.

Как информируют депутаты от БЮТ, в частности, в повестке дня сессионного заседания 9 июля было 80 проектов решений по земельным вопросам. Из них 20 проектов решений отсутствовали. В то же время, как сообщают в БЮТ, за принятие всех сомнительных решений, ведь фактически голосование проходило «вслепую», свои голоса отдали депутаты от Блока Черновецкого, Партии регионов, Гражданского актива Киева и Блока Литвина. Так, неизвестным гражданам было роздано около 11 га земли. “Кто конкретно и с какой целью получил земельные участки – неизвестно, поскольку пояснительные записки к проектам решений у депутатов отсутствовали”, - отмечается в сообщении фракции БЮТ.

«Создалось впечатление, что 11 гектаров земли было роздано подставным лицам. Этими проектами решений были внесены изменения в Генплан Киева – земельные участки были изъяты из зон лугов и лугопарков и переведены в «территории садовой застройки», - заявляют депутаты этой политической силы.

Кроме того, по данным фракции БЮТ, команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО осуществила вторую попытку – на этот раз результативную – отдать заповедные киевские земли частным кооперативам бесплатно.

“С нарушением регламента – «с голоса» - были внесены проекты решений о внесении изменений в скандальные проекты Киевсовета от 1 октября 2007 года. В мае 2009 года депутаты Блока Юлии Тимошенко уже снимали эти вопросы с повестки дня - тогда нам удалось отстоять права киевлян. Однако, как оказалось, голосов депутатов от Партии регионов, Блока Литвина, Блока Черновецкого и ГАКа – именно эти депутаты проголосовали - оказалось достаточно», - заявляют в БЮТ.

На сессии Киевсовета 9 июля был также отклонен протест прокурора относительно проекта решения о передаче частной организации 114 га зеленой зоны на улице Маршала Жукова в Деснянском районе.

“Киевская власть этим проектом решения внесла изменения в «Программу комплексного развития зеленой зоны Киева до 2010 г.» и грубо нарушила законодательство – никаких согласований или экспертиз проект не проходил”, - утверждают в БЮТ.

Фракция Блока Юлии Тимошенко требует от действующего киевского мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО наложить вето на принятые с нарушением действующего законодательства решения.