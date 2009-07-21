Застройщики приостанавливают свою деятельность в Украине

Каждая пятая компания-застройщик в Украине приостановила либо свернула свою деятельность. Такие данные были получены в рамках исследования «Рейтинг бизнес – доверия» в строительной отрасли Украины, проведенного коммуникационным агентством «ВАРТО».

По данным исследования, в связи с кризисом 19% компаний (из опрошенных 122 компаний-участников Украинской строительной ассоциации) полностью свернули или приостановили свою деятельность.

В части общественных коммуникаций исследование показало: строительная отрасль была и остается достаточно закрытой для общественности. Так, 28% компаний никогда не предусматривали в штате специалистов по общественным коммуникациям, а 20% компаний на фоне кризиса сократили специалистов данного направления.

Публичную работу с общественностью практикуют только 33% опрошенных компаний, из них у 12% эта функция возложена на пресс-службы, у 11% - на отделы маркетинга, у 10% - на штатного PR-менеджера.

В ходе детального исследования «Рейтинг бизнес - доверия», в котором приняли участие 40 компаний-застройщиков, оказалось, что во время кризиса 60% компаний работают на расширение существующих и захват новых сегментов рынка, 35% - бросают свои силы на удержание позиций на рынке, 5% опрошенных признали, что временно ослабили свои позиции.

Справка УНИАН. Исследование «Рейтинг бизнес - доверия» было проведено путем анкетирования ведущих специалистов 40 строительных компаний, имеющих в штате специалистов по общественным коммуникациям либо имеющих опыт работы с инструментами PR и рекламы. К участию в исследовании были приглашены компании-участники Украинской строительной ассоциации (УСА), а также компании, которые находятся в каталоге ресурса realt.ua.

ООО «Коммуникационное агентство «ВАРТО» основано в мае 2005 года. Агентство оказывает услуги в сфере PR, рекламы, брендинга, дизайна, организации корпоративных и специальных мероприятий, маркетинговых исследований.