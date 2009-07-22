Госкомзем не будет регистрировать вещные права на недвижимость?..

Народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов) предлагает отобрать у Государственного комитета Украины по земельным ресурсам полномочия по ведению государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Об этом говорится в тексте законопроекта №5007 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по приведению в соответствие с Конституцией Украины (о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество)», внесенного в ВР 21 июля т.г.

Согласно документу, предлагается изъять из закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений» положения об «однозначном» закреплении полномочий по ведению регистрации за Госкомземом.

При этом из преамбулы пунктов 4 и 5 раздела «Заключительные положения» закона предлагается исключить ссылку на то, что реестр ведется в составе государственного земельного кадастра, поскольку реестр является инструментом упорядочения гражданско-правовых отношений и не обязательно должен входить в состав кадастра, который в большей степени направлен на упорядочение природоохранных отношений.

По мнению депутата, такие изменения необходимы, чтобы предоставить Кабинету министров большую самостоятельность и ответственность в определении органа, который уполномочен вести реестр.