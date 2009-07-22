ГИУ завтра проведет 1-й аукцион по покупке жилья для льготников

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 23 июля т.г. проведет первый аукцион, на котором будут отобраны квартиры для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья согласно законодательству.

Об этом сообщается на официальном сайте ГИУ.

Согласно сообщению, на аукционе будут отобраны квартиры площадью не больше 100 кв. м в Киеве и Киевской области. Максимальная цена 1 кв. м, по которой планируется приобретение готового жилья в Киеве, составляет 8 тыс. грн., незавершенного – 7,9 тыс. грн., в Киевской области (в пределах проекта Большой кольцевой дороги) - готового – 7 тыс. грн., незавершенного – 6,9 тыс. грн., в Киевской области (за пределами проекта Большой кольцевой дороги) – готового – 6 тыс. грн., незавершенного – 5,9 тыс. грн.

В ГИУ отметили, что проводить целевые аукционы будет Товарная биржа «Финком», которая определяет правила их проведения.

Согласно постановлению Кабмина №684 от 17 июня т.г. «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение», ГИУ за счет средств, привлеченных им под государственные гарантии 2007-2008 годов, должна осуществлять финансирование в 2009 году завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. путем приобретения такого жилья. При этом ГИУ обеспечивает выкуп готового жилья с дальнейшей его передачей главным распорядителям бюджетных средств для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые имеют право на его получение, с использованием аукционного механизма определения наименьшей себестоимости 1 кв. м новопостроенного жилья или путем приобретения готового жилья.