Ющенко "заблокировал" правительственный вариант достройки жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабинета министров о финансировании завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более 70%.

Соответствующий указ “О приостановлении действия постановления Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 года № 684 и положения постановления Кабинета министров Украины от 3 августа 2006 года № 1094” размещен на сайте главы государства.

В указе напоминается, что правительство 17 июня 2009 года выдало постановление № 684 «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение».

Отмеченным постановлением Кабмин поручил Государственному ипотечному учреждению осуществлять за счет средств, привлеченных отмеченным учреждением под государственные гарантии 2007-008 года, финансирование в 2009 году завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 года путем приобретения такого жилья и выкуп готового жилья с последующей его передачей главным распорядителям бюджетных средств для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение.

В связи с этим соответствующее изменение внесено в пункт 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного постановлением Кабинета министров от 3 августа 2006 года № 1094.

По мнению В.ЮЩЕНКО, вышеупомянутое постановление правительства не отвечает Конституции Украины.

Так, среди прочего Президент указывает, что єто постановление Кабмина предусматривает финансирование завершения строительства жилищных объектов с отмеченной степенью готовности путем приобретения такого жилья, а также выкуп готового жилья Государственным ипотечным учреждением, что не предусмотрено отмеченным законодательством.

“Совершив подзаконным актом иным, чем предусмотрено законом, способом регуляцию отмеченного вопроса, Кабинет министров Украины принял на себя полномочия Верховной Рады Украины, являющуюся единственным органом законодательной власти в Украине (статья 75, пункт 3 части Первой статьи 85 Конституции Украины), чем нарушил нормы статьи 75, пункта 3 части первой статьи 85 Конституции Украины, а также приведенные выше нормы части второй статьи 6, части второй статьи 19, части третьей статьи 113, пункта 10 статьи 116, части первой статьи 117 Основного Закона государства”, - говорится в указе.

Также Президент приостановил действие последнего абзаца пункта 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного постановлением Кабинета министров от 3 августа 2006 года № 1094 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров от 17 июня 2009 года №684).

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины на шести конкурсах с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 82 объекта, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку.

Результаты конкурсов с элементами аукциона Минрегионстроя 16 и 17 июля должны быть объявлены позже.

17 июля Государственное ипотечное учреждение сообщило, что с 20 июля планирует начать финансирование завершения строительства жилищных объектов.

Согласно сообщению, финансирование планируется осуществить для жилищных объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 года, путем приобретения такого жилья и выкупа готового жилья по регионам Украины с использованием аукционного механизма определения минимальной себестоимости 1 кв. м.