Киев вошел в тройку мировых лидеров "снижения"

Киев вошел в тройку мировых лидеров по снижению стоимости аренды торговых площадей в 1-м квартале т.г.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании CB Richard Ellis в Украине.

Согласно сообщению, за первый квартал т.г. стоимость аренды квадратного метра в наилучших объектах подешевела на 32%.

В целом, степень снижения уровня арендных ставок сильно варьируется в зависимости от торгового центра, размера секции и профиля арендатора. Особенно большое (50-70%) снижение стоимости аренды было зафиксировано в торговых центрах с неудачным расположением или серьезными концептуальными ошибками, где падение посещаемости и, как результат, объема продаж было наибольшим. В первоклассных объектах снижение арендных ставок произошло на уровне 30-40%.

По прогнозам управляющего партнера компании CB Richard Ellis в Украине Сергея СЕРГИЕНКО, при отсутствии значительных ухудшений макроэкономической ситуации, до конца 2009 года следует ожидать понижения арендных ставок на 5-10% в долларовом эквиваленте с их последующей стабилизацией. При этом он предполагает, что потребительский спрос начнет расти раньше 2010 года.

По данным компании, рекордное снижение арендной ставки было зафиксировано в Буэнос-Айресе, где стоимость аренды торговых помещений подешевела на 37% за минувший год. Следующим городом по величине снижения стала Варшава, где стоимость аренды квадратного метра сократилась на 33%.

Среди самых дорогих городов мира, с точки зрения стоимости аренды торговых помещений, лидирующую позицию по-прежнему занимает Нью-Йорк, даже не смотря на 10%-ное снижение уровня арендных ставок. Аренда квадратного метра в лучших торговых объектах Нью-Йорка достигает 1615 долл./кв.м/месяц, что практически вдвое выше, чем в Гонконге (875 долл./кв.м/месяц), который занимает второе место в рейтинге наиболее дорогих городов мира. Москва обогнала Токио, поднявшись на третью позицию с четвертой, за ней следует Париж, в то время как Токио в списке лидеров занимает лишь пятое место.

Справка УНИАН. Компания CB Richard Ellis работает на международном рынке коммерческой недвижимости. Компания насчитывает свыше 400 офисов в более чем 50 странах мира, в ее штате работает более 29 тыс. человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

В 2008 году оборот компании составил 5,1 млрд. долл.

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.