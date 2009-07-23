«Киевгорстрой» начал строительство двух домов

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» начало строительство двух жилых домов, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от «Элита-Центра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Дмитрий ГУЛЕНКО сегодня в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению жильем пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

По его словам, компания начала строительство жилых домов по пр. Правды, 5 и ул. Лайоша Гавро, 1. Сегодня на участках вырыт котлован и забиваются сваи.

Д.ГУЛЕНКО сообщил, что дома будут введены в эксплуатацию через год.

Он отметил, что 35% жилья будет передано городу, 25% – пострадавшим инвесторам. В частности, в доме по пр. Правды, 5 пострадавшим инвесторам планируется выделить 31 квартиру, по ул. Лайоша Гавро, 1 – 30 квартир.

По данным первого вице-президента холдинга, 14 участков, на которых планируется строительство жилья для пострадавших инвесторов, сейчас в работе, из них по четырем участкам компания имеет разрешения на выполнение строительных работ. При этом компания готова принимать участие в конкурсах по освоению шести участков, решение об использовании которых принял Киевсовет.

При этом Д.ГУЛЕНКО акцентировал внимание на том, что, несмотря на решение КГГА об освобождении инвестора от всех отчислений, компания вынуждена вносить плату за землю, плату за снос зеленых насаждений, отчисления городу и т.д., поскольку КГГА освободила от платы за землю не заказчика строительства – Киевское инвестиционное агентство, а инвестора – «Киевгорстрой», который не арендует землю.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.