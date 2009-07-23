Минрегионстрой завтра утвердит объекты для достройки

Завтра Министерство регионального развития и строительства (Минрегионстрой) проведет итоговое заседание комиссии, на котором утвердит список объектов для достройки за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«К 103 объектам у нас вообще никаких возражений нет. Это объекты с 90-95% готовности. К трем объектам есть замечания: там может быть принято решение, если заказчик предоставит информацию о том, что он разделил объекты на очереди, потому что одна секция имеет степень готовности 95%, другая секция – 30%. Есть 10-14 объектов со степенью готовности 65-75%. Мы предлагаем этим застройщикам подать банку, который будет финансировать строительство, дополнительные документы, подтверждающие степень готовности более 70%», – пояснил он.

Д.ИСАЕНКО отметил, что этот список министерство передаст на утверждение Кабинета Министров. «Завтра комиссия принимает решение, и после этого мы подаем в Кабинет Министров эти бесспорные 103 объекта, к которым у нас вообще нет замечаний», – сказал он.

При этом Д.ИСАЕНКО пояснил, что конкурс, проводимый Государственным ипотечным учреждением по покупке готового и недостроенного жилья для отдельных категорий граждан, не имеет отношения к конкурсам, проводимым Минрегионстроем.

«Это другое дело. Оно касается обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Есть такое политическое решение», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины по результатам восьми конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 120 объектов, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) ранее заявляло, что с 20 июля т.г. планирует начать финансирование завершения строительства жилищных объектов.