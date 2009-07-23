У Комиссии КМУ есть вариант защиты пострадавших «Элита-Центр»

Правительственная комиссия по обеспечению жильем пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр» предлагает КГГА, Киевсовету, депутатским фракциям внести изменения в принятый порядок возмещения инвестиций вкладчикам в строительство жилья группой компаний «Элита-Центр» и его приложения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение по итогам заседания комиссии сегодня озвучил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

По словам главы консультативного бюро по защите прав человека Союза адвокатов Украины Константина БУЗАДЖИ, как Договор об обеспечении жильем, так и Порядок возмещения инвестиций, внесенных пострадавшими гражданами для строительства жилья группой строительных компаний «Элита-Центр», утвержденные КГГА, не содержат ни одного положения, гарантирующего получение квартир всеми пострадавшими – «из-за ряда условий, выполнить которые невозможно». При этом пострадавшие не имели возможности участвовать в принятии решений.

К.БУЗАДЖИ сообщил, что в эти документы предлагается внести изменения согласно заключению Министерства юстиции, который определил, что речь должна идти не о возобновлении прав на жилье, а о получении квартир.

Он отметил, что изменения учитывают все предложения общественных организаций, в которые входят пострадавшие инвесторы.

Кроме того, комиссия обратится в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку решению Киевсовета об использовании 6 земельных участков, оформленных в аренду «Элита-центр», согласно которому предлагается расторгнуть договора аренды с «Элита-центром».

По информации КГГА, на сегодня заключить договор на переуступку прав на квартиры предложено 30 особам, из которых 24 человека заключили договора на квартиры в доме по пр. Правды, 5, а 6 пострадавших инвесторов – отказались в ожидании следующего объекта.

В ходе заседания председатель «Союза грубо обманутых граждан» Иван НЕСИН отметил, что на следующее заседание комиссии следует подготовить законопроект, в котором необходимо законодательно закрепить обязанность киевских властей предоставить жилье обманутым вкладчикам.

Д.ИСАЕНКО сообщил, что следующее заседание комиссии состоится через три недели.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2008 года Киевсовет утвердил порядок возмещения инвестиций вкладчикам в строительство домов группой компаний «Элита-центр».

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. чел. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. долл.