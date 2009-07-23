ГИУ отменило результаты аукциона по покупке жилья для льготников

Государственное ипотечное учреждение отменило результаты первого целевого аукциона по покупке готового и недостроенного жилья для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья согласно законодательству.

Об этом сообщается на официальном сайте ГИУ.

В связи со вступлением в силу Указа Президента Украины №565/2009 от 22 июля 2009 года «О приостановке действия постановления Кабинета Министров Украины от 17 июня 2009 года № 684 и положения постановления Кабинета Министров Украины от 3 августа 2006 года № 1094» (путем опубликования в Официальном вестнике Президента Украины № 21 (106) от 22 июля 2009 года), Государственное ипотечное учреждение отменяет результаты целевого аукциона, который был проведен 23 июля 2009 года на товарной бирже «Финком» с целью определения застройщиков и владельцев жилья, в которых должно было быть приобретено жилье в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 17 июня в 2009 г. N 684.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 23 июля т.г. проводило первый аукцион, на котором были отобраны квартиры для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья согласно законодательству.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабинета министров о финансировании завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Соответствующий указ “О приостановлении действия постановления Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 года № 684 и положения постановления Кабинета министров Украины от 3 августа 2006 года № 1094” размещен на сайте главы государства.