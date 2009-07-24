Симптомы выздоровления ипотечного рынка - вымышленные

Украинские банки несколько активизировали ипотечное кредитование, но до полного выздоровления рынка еще далеко. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

Если в конце апреля ссуды на приобретение недвижимости на вторичном рынке выдавали всего два банка – "Кредит Европа Банк" и "БМ Банк", то до конца июля к ним присоединились "Фольксбанк", Universal Bank, "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

На рынке первичного жилья пока господствует банк "Киевская Русь", предлагая кредиты на "избранные" объекты - приобретение жилья в жилом комплексе «Ольжин Град» (Вышгород Киевской обл.) и в одной из столичных новостроек (ул. Майорова, 5А). «Мы кредитуем приобретение жилья по программам сотрудничества с аккредитованными застройщиками. В основном же кредиты на покупку недвижимости на первичном рынке выдаются по программам сотрудничества с афилированными застройщиками для завершения ранее начатых проектов», - объясняет заместитель председателя правления АБ "Киевская Русь" Татьяна ЛОБАШОВА.

Большинство же финансистов готовы кредитовать лишь в двух случаях - на приобретение залогового имущества и при переуступке долга. В последнем случае свежеиспеченный заемщик обязуется оплатить долг вместо прежнего владельца недвижимости, который не справился со своими кредитными обязательствами.

Впрочем, увеличение количества кредиторов, замечают «Комментарии:», никоим образом не облегчило доступ граждан к кредитным средствам. Эффективные годовые процентные ставки в гривневых кредитах, как и ранее, колеблются в диапазоне 25–30%, минимальный собственный взнос заемщика составляет 50% от стоимости квартиры. Кроме того, банкиры выдвигают значительно более жесткие требования к потенциальным заемщикам. «Для получения ссуды заемщик должен подтвердить достаточный доход и доказать надежность своего работодателя. Компания, на которую он работает, должна иметь перспективы развития на ближайшие несколько лет», - объяснил член правления Universal Bank Виталий ШАСТУН.

Относительно сроков кредитования, то ссуды в среднем выдаются сроком до пяти лет. Лишь отдельные банки готовы давать деньги на более длительные, почти докризисные, сроки.

Однако большинство экспертов симптомы выздоровления ипотечного рынка считают вымышленными. По их словам, полностью ипотека может ожить только в случае прекращения оттока депозитов и привлечения новых, а также своевременного возвращения ранее взятых кредитов.

«Хотя ситуация уже несколько стабилизировалась и наблюдается незначительный приток средств от населения, это очень короткие деньги. Чаще всего банкам доверяют свои сбережения на один-три месяца, реже - полгода. А кредиты на приобретение жилья предусматривают сроки хотя бы на десять лет», - объясняет начальник управления обслуживания физических лиц банка «Хрещатик» Марина НЕСТЕРОВСКАЯ.

Еще одно препятствие для наращивания ипотечных портфелей — нестабильность цен на рынке недвижимости, который еще не достиг дна. "Этот фактор осложняет прогнозирование будущей стоимости залога, что довольно опасно. Обеспечение должно превосходить по стоимости сумму кредита, а тенденция снижения рыночной (а соответственно и ликвидационной) стоимости залога ведет к недостаточности покрытия ипотекой", - говорит Роман КИРДАНОВ, директор департамента розничного бизнеса "БГ Банка".

Кроме того, банкиры не очень верят в финансовую состоятельность заемщиков. По их прогнозам, ситуация с массовыми неплатежами по кредитам, которая наблюдалась в конце прошлого - начале нынешнего года, может повториться уже через несколько месяцев. "Удельный вес просроченной задолженности в ипотечных портфелях банков сейчас составляет приблизительно 10–15% (для банков топ-20). Возможно, этот показатель сохранится до конца года. А вот часть реструктуризированных кредитов (сейчас приблизительно 30%) будет увеличиваться", — считает начальник отдела кредитных продуктов ОТР Банка Светлана СПИЦЫНА. В случае повторного обвала национальной валюты до 10 грн./дол., просрочка более 30 дней на конец года может достичь 20%.