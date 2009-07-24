Кабмин определит дома для достройки на следующей неделе

Министерство регионального развития и строительства Украины (Минрегионстрой) на следующей неделе направит на утверждение Кабинета Министров список объектов для достройки за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

По его словам, межведомственная комиссия Минрегионстроя провела конкурсы с элементами аукциона, в результате которых было отобрано 120 объектов на сумму 1,7 млрд. грн. После проведения конкурсов каждый из этих объектов проверила Государственная архитектурно-строительная инспекция на соответствие действительности поданной застройщиками документации.

А.БЕРКУТА отметил, что из 120 объектов было отобрано 98 объектов общей мощностью 13,7 тыс. квартир (общая площадь – около 1 млн. кв. м). При завершении строительства этих объектов стоимость основных фондов составит 9 млрд. грн.

«Из 13,7 тыс. квартир 5150 свободны от обязательств. Из них мы отобрали 2500 квартир на общую сумму 1,3 млрд. грн. Если мы достраиваем эти 2500 квартир, то значит, мы достраиваем 98 жилых домов», – сказал он.

По данным первого замминистра, в 1,3 млрд. грн. входит 970 млн. грн. средств, привлеченных Государственным ипотечным учреждением под государственные гарантии, а еще 330 млн. грн. – дополнительное привлечение средств населения, которое берет кредиты на покупку квартир.

Всего для участи в конкурсе с элементами аукциона было получено от застройщиков заявок на 473 объекта на общую сумму 7,5 млрд. грн.

А.БЕРКУТА также отметил, что сегодня заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО дает показания в управлении по борьбе с организованной преступностью относительно того, как были проведены аукционы. Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО направил запрос по этому вопросу министру регионального развития и строительства Василию КУЙБИДЕ.

При этом А.БЕРКУТА добавил, что проверки правоохранительных органов не приведут к отмене проведенных конкурсов.

Как сообщал УНИАН, 24 июля т.г. Министерство регионального развития и строительства (Минрегионстрой) провело итоговое заседание комиссии, на котором утвердило список объектов для достройки за государственные средства.

Ранее Минрегионстрой по результатам восьми конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков (с 7 по 17 июля т.г.) отобрал 120 объектов, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) ранее заявляло, что с 20 июля т.г. планирует начать финансирование завершения строительства жилищных объектов.