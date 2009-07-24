Объекты достройки за госсредства определят в середине августа

Министерство регионального развития и строительства Украины (Минрегионстрой) в середине августа текущего года планирует провести повторный конкурс с элементами аукциона среди застройщиков по достройке за государственные средства 22 объектов из 120 объектов, отобранных по результатам проведенных конкурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

По его словам, через 5 дней министерство даст объявление о проведении конкурсов в «Урядовом курьере», еще около двух недель займут процедурные моменты.

А.БЕРКУТА отметил, что повторный конкурс по этим объектам проводится потому, что там не хватало документов или аукционы не состоялись из-за неготовности застройщиков.

Как сообщал УНИАН, межведомственная комиссия Минрегионстроя провела конкурсы с элементами аукциона, в результате которых было отобрано 120 объектов на сумму 1,7 млрд. грн. После проведения конкурсов каждый из этих объектов проверила Государственная архитектурно-строительная инспекция на соответствие действительности поданной застройщиками документации.

Из 120 объектов было отобрано 98 объектов общей мощностью 13,7 тыс. квартир (общая площадь – около 1 млн. кв. м). Из 13,7 тыс. квартир 5150 свободны от обязательств. Из них было отобрано 2500 квартир на общую сумму 1,3 млрд. грн.

«Если мы достраиваем эти 2500 квартир, то значит, мы достраиваем 98 жилых домов», – сказал А.БЕРКУТА.

По данным первого замминистра, в 1,3 млрд. грн. входит 970 млн. грн. средств, привлеченных Государственным ипотечным учреждением под государственные гарантии, а еще 330 млн. грн. – дополнительное привлечение средств населения, которое берет кредиты на покупку квартир.

Всего для участия в конкурсе с элементами аукциона было получено от застройщиков заявок на 473 объекта на общую сумму 7,5 млрд. грн.