Коттеджи под Киевом подешевели на треть

Средневзвешенная стоимость коттеджей в пригороде Киева с июня 2008 года по июнь 2009 года снизилась на 30,5%, сообщает портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, средневзвешенная цена предложений домовладений в июне т.г. по сравнению с маем т.г. снизилась на 6,7% и составила 1716 долл./кв. м. C начала года уровень цен на дома снизился на 25,2%.

При этом объем предложений коттеджей в пригороде Киева в июне к маю т.г. вырос на 1,4% – до 1934 объектов, а средняя площадь выставляемых на продажу домов и коттеджей увеличилась на 1,5% – до 355 кв. м.

По данным аналитиков портала, наибольшее количество домовладений на вторичном рынке купли-продажи предлагается в Киеве (34%), в Киево-Святошинском (23%), Обуховском (12%) и Бориспольском (9%) районах.

«При этом количество предложений в июне 2009 года относительно мая уменьшилось в Киеве на 5,5%, в Киево-Святошинском районе – на 7,5%, в Обуховском – на 0,9%, в Бориспольском – на 5,6%», – сообщили специалисты портала.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. Специалисты портала проанализировали 1934 объекта.