Вторичное жилье Киева за неделю подорожало на 0,2%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 20 по 26 июля т.г. выросла на 0,21% (3 долл.) – до 1522 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1134 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2542 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Голосеевском – на 0,69% (11 долл.) – до 1538 долл., Деснянском – на 0,41% (5 долл.) – до 1180 долл., Святошинском – на 0,71% (9 долл.) – до 1265 долл., Оболонском – на 0,29% (4 долл.) – до 1523 долл., Печерском – на 0,39% (10 долл.) – до 2542 долл., Дарницком – на 0,63% (7 долл.) – до 1134 долл. и Соломенском районе – на 0,35% (5 долл.) – до 1367 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Шевченковском районе – на 0,33% (6 долл.) – до 1958 долл. за 1 кв. м, Днепровском – на 0,21% (3 долл.) – до 1225 долл., Подольском – на 0,51% (7 долл.) – до 1390 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1494 долл./кв. м.

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 20 по 26 июля т.г. выросла на 1,27% (6 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц.

За минувшую неделю в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 7 долл. – до 442 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 633 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 751 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 343 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 612 долл., 3-комнатных – на 22 долл., до 745 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 266 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 348 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 536 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 367 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 517 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 248 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 357 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 449 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 275 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 403 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 471 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 306 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 408 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 462 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 283 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 379 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 464 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 272 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 382 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 460 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 353 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 479 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за апрель-июнь т.г. снизилась на 8,93% (42 долл.) – до 426 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79%, или 368 долл. – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.