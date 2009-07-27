Земля в пригороде Киева подорожала

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 20 по 26 июля т.г. выросла на 0,75% (28 долл.) - до 3 724 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за второй квартал т.г. стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе на 0,86% (52 долл.) – до 6131 долл./сотка, Бориспольском – на 0,18% (7 долл.) – до 3881 долл./сотка, Бородянском – на 0,96% (17 долл.) – до 1768 долл./сотка, Макаровском – на 0,46% (8 долл.) – до 1736 долл./сотка, Обуховском – на 0,86% (39 долл.) – до 4521 долл./сотка, Вышгородском – на 0,66% (19 долл.) – до 2866 долл./сотка, Васильковском – на 1,34% (32 долл.) – до 2413 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,38% (5 долл.) – до 1320 долл./сотка, Барышевском – на 0,82% (8 долл.) - до 1024 долл./сотка, Броварском – на 1,52% (43 долл.) – до 2874 долл./сотка, Фастовском – на 0,89% (10 долл.) – до 1105 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,43% (4 долл.) - до 995 долл./сотка и в Иванковском районе – на 0,37% (4 долл.) – до 1005 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.