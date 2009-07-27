Квартплату в Киеве повысят

Сегодня Киевский апелляционный административный суд принял определение об удовлетворении апелляционной жалобы Киевской городской государственной администрации на определение Шевченковского районного суда столицы от 6 июля, которым было остановлено действие распоряжений администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, судом принято решение в пользу города и указанное определение Шевченковского райсуда Киева отменено.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

Согласно вышеуказанным распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет Министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановление Кабинетом Министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконным и осуществлено накануне президентских выборов в Украине”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.