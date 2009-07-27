АТКУ предлагает возможность отключения квартир от отопления

Ассоциация теплотехнических компаний (АТКУ) предлагает предусмотреть возможность отключать от централизованного отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС) не только дома в целом, но также подъезды, стояки и отдельные квартиры.

Такая возможность предусмотрена в проекте приказа Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства о внесении изменений в Правила отключения от услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения, который разработала АТКУ.

По словам главы Ассоциации теплотехнических компаний Украины Виталия ЯКОВЕНКО, особенность предложений ассоциации заключается в дифференциации домов для отключения от ЦО и ГВС в зависимости от формы собственности: социальное жилье (квартиры государственной или коммунальной собственности), частные (приватизированные) квартиры в многоквартирном доме, квартиры в кооперативных домах и ОСМД (кондоминиумы).

Он отметил, что предлагаемые изменения предусматривают на практике выдачу разрешений на отказ от ЦО и ГВС для установки систем индивидуального отопления отдельным квартирам.

В ассоциации отметили, что свой проект приказа разработала также Украинская ассоциация производителей теплотехнического оборудования «Укртеплотехника», которая объединяет украинские заводы-производители отопительной техники.

По данным ассоциации, несмотря на то, что АТКУ и другие организации внесли свои предложения по необходимым изменениям, до сегодняшнего дня министерство не только не отреагировало на них, оно все еще не разработало собственный проект, чтобы вынести его на обсуждение экспертов.

Напомним, ранее замминистра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена ГАВРИЛЮК заявляла о разработке нового проекта приказа о порядке отключения от систем централизованного отопления и горячего водоснабжения.