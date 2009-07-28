Стоимость земельных участков в Киеве и пригороде за год снизилась на 25,6%

Стоимость земельных участков в Киеве и пригороде столицы с июня 2008 года по июнь 2009 года снизилась на 25,6% – до 9347 долл./сотка, сообщает портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, с начала 2009 года уровень цен на землю снизился в среднем на 17,4%.

По данным аналитиков портала, на данный момент наибольшее количество земельных участков предлагается в Киеве (24%), в Киево-Святошинском (22%), Обуховском (13%) и Бориспольском (13%) районах.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. Проанализировано 1771 участков таких типов целевого назначения: сельскохозяйственное, земли промышленности, дачного и садово-огородного использования, под жилую и коммерческую застройку, рекреационного назначения.

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