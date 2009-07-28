«XXI Век» реструктуризирует долг по банковским кредитам

Компания «XXI Век» реструктуризирует долг по банковским кредитным линиям, предоставленных Укрсиббанком (Харьков) и Eurobank EFG Cyprus на общую сумму 84 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор компании «XXI Век» Георгий ЦАГАРЕИШВИЛИ.

«Процесс идет к завершению», - сказал он.

Г. ЦАГАРЕИШВИЛИ уточнил, что кредит на сумму 56 млн. долл. был предоставлен Eurobank EFG Cyprus на строительство ТРЦ «Квадрат» на бул. Перова, а кредит на 28 млн. долл. – Укрсиббанком на строительство ТРЦ «Квадрат» на Лукьяновке. Он добавил, что эти объекты сегодня генерируют доход.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.).